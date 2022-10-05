Хабі Алонсо офіційно очолив Байєр, який провалив старт сезону
Леверкузенський Байєр зробив заміну на тренерському містку після жахливого початку кампанії.
Байєр оголосив про звільнення головного тренера Херардо Сеоане. Останньою краплею стала поразка від Порту в Лізі чемпіонів, яка трапилася після розгрому в чемпіонаті від Баварії. Байєр опинився в зоні вильоту Бундесліги.
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У Леверкузені оперативно визначилися з заміною. Новим наставником став Хабі Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на два роки – до літа 2024-го.
Хабі Алонсо тренував тільки молодіжні команди Реал Сосьєдада. Два роки тому чемпіона світу та Європи сватали в Борусію М, однак Алонсо відмовився. У Німеччині баск три роки пограв за Баварію.