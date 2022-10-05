Леверкузенський Байєр зробив заміну на тренерському містку після жахливого початку кампанії.

Байєр оголосив про звільнення головного тренера Херардо Сеоане. Останньою краплею стала поразка від Порту в Лізі чемпіонів, яка трапилася після розгрому в чемпіонаті від Баварії. Байєр опинився в зоні вильоту Бундесліги.

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У Леверкузені оперативно визначилися з заміною. Новим наставником став Хабі Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на два роки – до літа 2024-го.

Хабі Алонсо тренував тільки молодіжні команди Реал Сосьєдада. Два роки тому чемпіона світу та Європи сватали в Борусію М, однак Алонсо відмовився. У Німеччині баск три роки пограв за Баварію.