Шведский форвард Джон Гвидетти помчался в Африку, чтобы встретиться с друзьями детства.

Гвидетти в детстве пять лет провел в Кении, пока его отец там работал. Джон играл в разных африканских академиях и был единственным белым. Его фото с друзьями стало знаменитым.

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20 лет спустя шведский форвард поехал в Кению и повторил фотографию с бывшими партнерами, аналогично положив руки. Получилось колоритно и душевно.

Гвидетти после африканских академий вернулся в Швецию, а затем перешел в Манчестер Сити. Джон наиболее известен выступлениями за Сельту, Селтик и Алавес.