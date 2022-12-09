Гвидетти вернулся в Африку, чтобы повторить легендарное фото спустя 20 лет
15:41 - Читати українською
Шведский форвард Джон Гвидетти помчался в Африку, чтобы встретиться с друзьями детства.
Гвидетти в детстве пять лет провел в Кении, пока его отец там работал. Джон играл в разных африканских академиях и был единственным белым. Его фото с друзьями стало знаменитым.
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20 лет спустя шведский форвард поехал в Кению и повторил фотографию с бывшими партнерами, аналогично положив руки. Получилось колоритно и душевно.
Гвидетти после африканских академий вернулся в Швецию, а затем перешел в Манчестер Сити. Джон наиболее известен выступлениями за Сельту, Селтик и Алавес.
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