Лионелю Месси и Криштиану Роналду иногда приходится делить одно место в кадре.

Две легенды мирового футбола вместе приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. Культовый фотограф Энни Лейбовиц зафиксировала сосредоточенных Месси и Роналду за шахматной партией. Правда, вместо доски они использовали чемодан, который и рекламирует модный бренд.

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"Победа – это состояние души. Давняя традиция изготовления чемоданов", – Лео и Криш опубликовали одинаковые фотографии и подписи к ним. Публикации сразу начали собирать миллионы лайков, что должно порадовать Louis Vuitton. Страшно даже вообразить, в какую сумму бренду обошлась такая статусная коллаборация.

Напомним, уже завтра начнется чемпионат мира, где Месси и Роналду вернутся в состояние соперничества. Правда, Аргентина и Португалия попали в разные группы.

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