Шведський форвард Джон Гвідетті гайнув до Африки, щоб здибатися з друзями дитинства.

Гвідетті в дитинстві 5 років провів у Кенії, поки його батько там працював. Джон грав у різних африканських академіях і був єдиним білим. Його фото з друзями стало знаменитим.

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20 років потому шведський форвард поїхав у Кенію та повторив світлину з колишніми партнерами, аналогічно заклавши руки. Вийшло колоритно та душевно.

Гвідетті після африканських академій повернувся у Швецію, а потім перейшов у Манчестер Сіті. Джон найбільш відомий виступами за Сельту, Селтік і Алавес.