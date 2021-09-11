"Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализировать их. Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.

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Чемпионат мира – это прекрасно. Это наиболее значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. Было бы замечательно смотреть чемпионат мира каждые 2 года. Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него нужен какой-то другой турнир, например, Кубок конфедераций.

Я рад, что человек с невероятными достижениями не только в АПЛ, но и в мировом футболе, предлагает такие идеи", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

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