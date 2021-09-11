Гвардиоле понравилась идея Венгера проводить чемпионат мира каждые два года
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался относительно возможности чаще проводить чемпионат мира.
"Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализировать их. Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.
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Чемпионат мира – это прекрасно. Это наиболее значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. Было бы замечательно смотреть чемпионат мира каждые 2 года. Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него нужен какой-то другой турнир, например, Кубок конфедераций.
Я рад, что человек с невероятными достижениями не только в АПЛ, но и в мировом футболе, предлагает такие идеи", – цитирует Гвардиолу The Guardian.
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