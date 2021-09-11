Гвардіолі сподобалася ідея Венгера проводити чемпіонат світу що два роки
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо можливості частіше проводити чемпіонат світу.
"Я завжди радий, коли нові ідеї пропонуються для обговорення. Не можна криміналізувати їх. Клуби та ліги захищають свої позиції, ФІФА захищає свою, УЄФА – свою. Саме тому обговорення ідей у світовому футболі доходить до абсурду, тому що всі думають тільки про себе.
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Чемпіонат світу – це прекрасно. Це найбільш значущий турнір, і як глядач я обожнюю дивитися його. Було б чудово дивитися чемпіонат світу кожні 2 роки. Я повністю підтримую Арсена Венгера в тому, що якщо проводиться не чемпіонат світу, то замість нього потрібен якийсь інший турнір, наприклад, Кубок конфедерацій.
Я радий, що людина з неймовірними досягненнями не тільки в АПЛ, але і в світовому футболі, пропонує такі ідеї", – цитує Гвардіолу The Guardian.
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