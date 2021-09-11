"Я завжди радий, коли нові ідеї пропонуються для обговорення. Не можна криміналізувати їх. Клуби та ліги захищають свої позиції, ФІФА захищає свою, УЄФА – свою. Саме тому обговорення ідей у світовому футболі доходить до абсурду, тому що всі думають тільки про себе.

Венгер запропонував проводити чемпіонат світу кожні два роки – клубний календар зазнає революційних змін

Чемпіонат світу – це прекрасно. Це найбільш значущий турнір, і як глядач я обожнюю дивитися його. Було б чудово дивитися чемпіонат світу кожні 2 роки. Я повністю підтримую Арсена Венгера в тому, що якщо проводиться не чемпіонат світу, то замість нього потрібен якийсь інший турнір, наприклад, Кубок конфедерацій.

Я радий, що людина з неймовірними досягненнями не тільки в АПЛ, але і в світовому футболі, пропонує такі ідеї", – цитує Гвардіолу The Guardian.

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