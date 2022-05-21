"Гюндоган женился, поздравляю. У него было разрешение на поездку в Мадрид. Если вы спросите меня лично, то я хочу, чтобы он остался в Ман Сити в следующем сезоне.

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Никто не говорит, что он не может остаться. Если он лично хочет уйти, клуб об этом ничего не знает. Все в Твиттере пишут о том, что он уйдет, но я этого не знаю. Возможно, вы знаете больше, чем я", – цитирует Гвардиолу Сity Xtra.

Отметим, что Гюндоган перебрался в Манчестер Сити летом 2016 года из Боруссии Д. С тех пор Илкай стал одним из лидеров и капитанов команды, суммарно сыграл 252 матча, в которых забил 47 голов и отдал 33 ассиста.

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