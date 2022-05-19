Недавно появилась информация, что Гюндоган прилетел в Мадрид частным самолетом, чтобы оформить свой переход в Реал, однако его девушка Сара Арфауи призналась, что на самом деле они тайно поженились, сообщает Marca.

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"Мы женаты и очень счастливы... Мы хотели сохранить это в секрете, но, к сожалению, после этих фейковых новостей о моем муже я почувствовала, что вынуждена сказать правду", – отметила красавица в комментарии.

Отметим, что Гюндоган перебрался в Манчестер Сити летом 2016 года из Боруссии Д. С тех пор Илкай стал одним из лидеров и капитанов команды, суммарно сыграл 252 матча, в которых забил 47 голов и отдал 33 ассиста.

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