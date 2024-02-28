Руководство Барселоны в ближайшее время должно назначить нового тренера.

Хави объявил в конце января, что покинет "блауграну" после завершения сезона. Спортивный директор Барселоны Деку и президент Жоан Лапорта уже сформировали окончательный список кандидатов.

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Как сообщает Sport.es, в финальном списке четыре имени: экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн и Ханси Флик. Деку запланировал провести переговоры со всеми кандидатами, чтобы выбрать лучший вариант. Руководство Барселоны планирует сделать выбор до конца марта, поскольку хочет сразу перейти к планированию следующего сезона.

Напомним, "блаугранас" сейчас находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги с 57 баллами.

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