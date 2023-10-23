Бывший игрок сборной Франции и победитель Лиги чемпионов 2015 года в составе Барселоны Жереми Матье решил завершить карьеру в возрасте 39 лет.

С 2021 года Матье выступал за любительский Люин под руководством Франка Гвардиолы. В прошедшее воскресенье он принял решение сыграть свой последний матч. Как информирует La Provence, его команда выиграла эту встречу со счётом 2:0.

Экс-защитник Барселоны объявил о завершении карьеры

В матче против Максимуаза партнёры Матье по команде устроили для 39-летнего игрока красивое прощание во время замены на 84-й минуте: каждый из одноклубников Жереми подошел к нему, чтобы обнять и поддержать в этот момент. Сообщается, что защитник принял решение о завершении карьеры из-за проблем с коленом.

Это уже второе завершение карьеры Матье. Впервые он объявил об этом в июне 2020 года, но после этого продолжил свои выступления за Люин.

На счету Матье 5 матчей за сборную Франции. Он поиграл за Сошо, Тулузу, Валенсию, Барселону и лиссабонский Спортинг. В составе Барселоны француз дважды выигрывал чемпионат Испании, трижды – Кубок Испании, а также один раз Лигу чемпионов.

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