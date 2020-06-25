Экс-защитник Барселоны объявил о завершении карьеры

Защитник лиссабонского Спортинга Жереми Матье повесил бутсы на гвоздь.

Французский защитник Спортинга Жереми Матье объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

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Бывший защитник Барселоны последние три сезона защищал цвета португальского клуба и планировал продолжить карьеру еще на один год, но этому помешала травма колена – 36-летний француз получил повреждение во время тренировки.

Напомним, Матье начинал карьеру в Сошо, где играл с 2002 по 2005 год, а затем до 2009 года выступал за Тулузу. После пяти сезонов в Валенсии защитник в 2014 году перебрался в Барселону, где забил четыре гола в 91 матче. В футболке сборной Франции провел пять поединков. На последнем Евро-2016 был включен в состав национальной команды, но пропустил турнир из-за травмы.

В текущем сезоне опытный ветеран провел за Спортинг 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами и одним ассистом.

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