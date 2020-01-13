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Гвардиола уничтожил четыре автомобиля на сумму почти полмиллиона фунтов после своего переезда в Англию

13 января 11:47 656 Читати українською
Гвардиола уничтожил четыре автомобиля на сумму почти полмиллиона фунтов после своего переезда в Англию
Хосеп Гвардиола / Sun

Британские журналисты нашли слабость главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, однако она не имеет никакого отношения к футболу.

Испанский специалист крайне неосторожно обращается со своими автомобилями, сообщает Sun.

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Гвардиола с момента приезда в Англию в 2016 году успел "разобраться" с четырьмя машинами на сумму 460 тысяч фунтов. Это Mercedes GLE (80 тысяч фунтов), Range Rover (150 тысяч фунтов), Bentley GTX700 (200 тысяч фунтов) и Mini Cooper, который стоил "жалкие" 30 тысяч фунтов. Наиболее курьезная история случилась с Range Rover – Пеп решил заправить его бензином, хотя британский гигант имел дизельный мотор.

Напомним, по неофициальным данным зарплата Гвардиолы в Манчестер Сити составляет около 15 млн фунтов в год.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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