Гвардіола знищив чотири автомобілі на суму майже пів мільйона фунтів після свого переїзду в Англію

Британські журналісти знайшли слабкість головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, однак вона не має жодного стосунку до футболу.

Іспанський фахівець вкрай необережно обходиться зі своїми автомобілями, інформує Sun.

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Гвардіола з моменту приїзду в Англію у 2016 році встиг "розібратися" з чотирма машинами на суму 460 тисяч фунтів. Це Mercedes GLE (80 тисяч фунтів), Range Rover (150 тисяч фунтів), Bentley GTX700 (200 тисяч фунтів) і Mini Cooper, який коштував "жалюгідні" 30 тисяч фунтів. Найбільш курйозна історія трапилася з Range Rover – Пеп вирішив заправити його бензином, хоча британський гігант мав дизельний мотор.

Нагадаємо, за неофіційними даними зарплатня Гвардіоли в Манчестер Сіті складає близько 15 млн фунтів на рік.

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