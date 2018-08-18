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Гвардиола: Травма де Брюйне – большая потеря для Манчестер Сити

10:27 76 Читати українською
Гвардиола: Травма де Брюйне – большая потеря для Манчестер Сити
Кевин де Брюйне / Twitter

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что команде будет трудно без травмированного Кевина де Брюйне.

"Заменить Кевина будет сложно, но мы постараемся справиться без него. Мы поддержим его. Советую ему отдохнуть и провести ту отпуск, который он потерял этим летом из-за чемпионата мира.

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Кевин де Брюйне начнет тренироваться с командой, когда будет готов. Врач сказал, что восстановление займет около трех месяцев. Надеюсь, за это время он сделает все возможное, чтобы набрать форму и помочь нам.

Травма Кевина – большая потеря для Манчестер Сити. С такой же ситуацией мы столкнулись, когда не мог играть Илкай Гюндоган, а затем Бенжамен Менди. Кевин Де Брюйне был невероятным в чемпионском сезоне. Конечно, никто не хочет иметь дело с подобными травмами, но это часть футбола", – цитирует Хосепа Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, что Кевин де Брюйне серьезно травмировался на тренировке Манчестер Сити. Хавбеку не понадобится хирургическое вмешательство, но он пропустит около 3 месяцев.

Теги
Англия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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