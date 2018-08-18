Гвардіола: Травма де Брюйне – велика втрата для Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що команді буде важко без травмованого Кевіна де Брюйне.

"Замінити Кевіна буде складно, але ми постараємося впоратися без нього. Ми підтримаємо його. Раджу йому відпочити і провести ту відпустку, яку він втратив цього літа через чемпіонат світу.

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Кевін де Брюйне почне тренуватися з командою, коли буде готовий. Лікар сказав, що відновлення займе близько трьох місяців. Сподіваюся, за цей час він зробить все можливе, щоб набрати форму і допомогти нам.

Травма Кевіна – велика втрата для Манчестер Сіті. З такою ж ситуацією ми зіткнулися, коли не міг грати Ілкай Гюндоган, а потім Бенжамен Менді. Кевін де Брюйне був неймовірним в чемпіонському сезоні. Звичайно, ніхто не хоче мати справу з подібними травмами, але це частина футболу", – цитує Хосепа Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне серйозно травмувався на тренуванні Манчестер Сіті. Хавбеку не знадобиться хірургічне втручання, але він пропустить близько 3 місяців.