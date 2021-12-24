Главный тренер Динамо Мирча Луческу указал на свою особенность в работе с подопечными.

"Шевченко помогал штаб итальянцев в сборной Украины. Шесть итальянцев постоянно были рядом с ним. Огромный штат. А Манчини считает, что у него в штате должно быть не менее 15 человек.

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У Гвардиолы, у Клоппа есть несколько тренеров, занимающихся только тренировками. Рядом с Гвардиолой 20 человек. Клопп имеет 40 человек, управляющих командой. У меня такого нет. Я стараюсь компенсировать это большим усилием в работе", – сказал Луческу Digi Sport.

Напомним, в 2021-м году Динамо под руководством 76-летнего румынского специалиста выиграло чемпионат и Кубок Украины. Также киевляне играли в групповом этапе Лиги чемпионов.

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