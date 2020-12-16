Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола до последнего боролся за положительный результат в поединке с Вест Бромвичем (1:1).

Манчестер Сити неожиданно потерял очки во встрече с предпоследним Вест Бромвичем. Пеп был разочарован таким итогом, а потому до последней минуты был очень эмоциональным.

Осечка "горожан" из-за автогола Диаша в видеообзоре матча Манчестер Сити – Вест Бромвич – 1:1

Когда четвертый арбитр Энтони Тейлор подошел к боковой линии показать количество добавленных минут ко второму тайму, Гвардиола пристально наблюдал за ним. Как только рефери поднял табло и добавил 4 минуты, испанский специалист подбежал к нему и начал "плясать", что-то экспрессивно объясняя. Хосеп внезапно даже схватил табло.

Заметим, после 13-ти туров "горожане" остались на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 20 пунктов.

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