Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола до останнього боровся за позитивний результат у поєдинку з Вест Бромвічем (1:1).

Манчестер Сіті несподівано втратив очки у зустрічі з передостаннім Вест Бромвічем. Пеп був розчарований таким підсумком, а тому до останньої хвилини був дуже емоційним.

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Коли четвертий арбітр Ентоні Тейлор підійшов до бокової лінії показати кількість доданих хвилин до другого тайму, Гвардіола пильно спостерігав за ним. Як тільки рефері підняв табло та додав 4 хвилини, іспанський фахівець підбіг до нього та почав "витанцьовувати", щось експресивно пояснюючи. Хосеп в один момент навіть схопив табло.

Зауважимо, після 13-ти турів "містяни" залишились на шостій сходинці турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 20 пунктів.

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