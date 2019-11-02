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Гвардиола: Скаутский отдел Манчестер Сити гораздо важнее тренеров и игроков

11:36 33 Читати українською
Гвардиола: Скаутский отдел Манчестер Сити гораздо важнее тренеров и игроков
Хосеп Гвардиола / The Sun

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал работу скаутов важнейшим фактором успеха английского клуба.

"Самый важный отдел в клубе – скаутский. Гораздо важнее, чем тренерский штаб и игроки.

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Когда Чики Бегиристайн и другие делают хороший выбор, 80% работы уже сделано. Когда нет, ты тратишь много времени и энергии, пытаясь все наладить. Такие у меня ощущение", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Напомним, что трансферами в Манчестер Сити занимается спортивный директор Чики Бегиристайн, а скаутский отдел возглавляет итальянец Карло Канчельери.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Чики Бегиристайн
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