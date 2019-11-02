Гвардиола: Скаутский отдел Манчестер Сити гораздо важнее тренеров и игроков

Овертайм — 12:00 72
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Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"
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Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента ЛеччеИталия — 1 нояб 1956
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Малиновский претендует на звание лучшего игрока месяца в АталантеИталия — 1 нояб 124
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Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный голБельгия — 31 окт 1038