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Гвардиола рассказал, чего ему не хватало для большего успеха в Баварии

00:24 14 Читати українською
Гвардиола рассказал, чего ему не хватало для большего успеха в Баварии
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился воспоминаниями о работе во главе мюнхенской Баварии.

"В моей Барселоне Месси играл на позиции "десятки-девятки". В Баварии я тоже пытался использовать схему с "фальшивой девяткой ". Однако там не было игрока, который мог бы пройти на дриблинге трех.

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После перехода Видаля мы получили то, чего у нас не было раньше. У меня есть только приятные воспоминания о нем. Если бы я должен был пойти на войну, то без сомнений взял бы с собой Артуро", – цитирует Гвардиолу Sport.de.

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Напомним, испанский специалист возглавлял Баварию с 2013 по 2016 годы. Под его руководством мюнхенцы каждый сезон выигрывали Бундеслигу, однако Лига чемпионов им так и не покорилась.

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