Де Брюйне пропустил поединок Премьер-лиги против Челси из-за повреждения. 29 мая "горожане" сыграют с Челси в финале Лиги чемпионов, но до этого поединка де Брюйне должен восстановиться. По крайней мере, на это надеется Хосеп Гвардиола.

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"Кевину становится лучше. Конечно, с Ньюкаслом (ближайший матч АПЛ – прим.) он точно не сыграет. Когда де Брюйне будет полностью здоров, только тогда он сможет вернуться к тренировкам. В финале ЛЧ против Челси смогут сыграть только те, кто будет готов на 100%", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

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В текущем сезоне 29-летний бельгиец сыграл 38 поединков во всех турнирах. Забил 9 голов и отдал 17 ассистов.

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