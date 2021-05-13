История каждого из этих ребят – особенная. Дебютировать в Лиге чемпионов, находясь в статусе школьника – большой аванс. Для некоторых из них он, скорее, оказался проверкой на прочность, а кто-то схватился за него и полностью оправдывает ожидания. Знакомимся с пятеркой самых молодых футболистов в истории главного клубного турнира Европы.

Юссуфа Мукоко (20.11.2004) 16 лет 18 дней

Зенит – Боруссия (Дортмунд) (1:2) 08.12.2020

Фото bvbbuzz.com

Рекордный показатель самого юного игрока в летописи Лиги чемпионов был обновлен в текущем розыгрыше турнира. Единственный случай в нашей подборке, когда команда дебютанта победила (дортмундцы запустили камбэк с Зенитом как раз после выхода юноши на старте второго тайма). История Мукоко – о рекордах. Этнический камерунец – самый молодой футболист ЛЧ, Юношеской ЛЧ, Бундеслиги, самый молодой автор гола не только в немецком чемпионате, но и в новейшей истории топ-5 лиг. Неудивительно, что Эрлинг Холланд называет своего партнера самым талантливым игроком мира.

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Селестин Бабаяро (29.08.1978) 16 лет 87 дней

Андерлехт – Стяуа (1:1) 23.11.1994

Фото Goal.com

Единственный представитель в нашем топ-5, чье достижение сохраняется не из прошлого десятилетия. Это событие произошло так давно, что остальные четверо дебютантов еще даже не родились. Нигерийский защитник собрал большую коллекцию трофеев – от чемпионств в Бельгии и АПЛ к победе в Кубке и Суперкубке УЕФА с Челси. Не стоит недооценивать и триумф 1996-го, когда Бабаяро стал олимпийским чемпионом вместе с Окочей, Кану и Бабангидой. Сам дебютный матч в Лиге чемпионов Селестин, пожалуй, вспоминает с негативом. На 37-й минуте защитник Андерлехта получил два предупреждения и досрочно покинул поле (чем тоже установил рекорд, правда, сомнительный).

Райян Шерки (17.08.2003) 16 лет 102 дня

Зенит – Лион (2:0) 27.11.2019

Фото www.90min.com

Француз алжирского происхождения всю футбольную жизнь провел в структуре Лиона. В составе юношеской команды "ткачей" противостоял Шахтеру. Мальчик с детства бил рекорды и находился в скаутских отчетах ведущих европейских команд. Пресса не перестает сватать Шерки в лучшие клубы до сих пор. Хотя основная задача для Райана на данном этапе – закрепиться в основе Лиона. Пока он стабильный игрок ротации. В рекордном матче юный Шерки провел заключительные 15 минут и это один из двух его поединков в Лиге чемпионов.

Ален Халилович (18.06.1996) 16 лет 128 дней

Динамо (Загреб) – ПСЖ (0:2) 24.10.2012

Фото Eurosport

Наставник загребского Динамо Анте Чачич в компенсированное время поединка с ПСЖ провел замену талантов: вместо 18-летнего Матео Ковачича вышел 16-летний Ален Халилович. После поединка фото дебютанта разлетелось в СМИ – взгляд юного хорвата на Златана Ибрагимовича стал мемом. Вскоре Халиловича назвали одним из самых больших талантов Европы и его подписала Барселона. Однако неудивительно, если вы вдруг потеряли Алена с радаров. В каталонской команде он не задержался, а затем сменил еще шесть клубов. Сейчас хорвату 24 и он является футболистом Бирмингема, который выступает в Чемпионшипе, втором английском дивизионе.

Юри Тилеманс (07.05.1997) 16 лет 148 дней

Андерлехт – Олимпиакос (0:3) 02.10.2013

Фото 90min.com

Еще один делегат Андерлехта в нашей пятерке. Несмотря на особый статус, Тилеманс оказался в тени героя встречи Костаса Митроглу, который в тот вечер оформил хет-трик. В любом случае бельгийский талант в целом оправдывает полученные авансы: получил статус самого молодого капитана в истории Андерлехта, в 20 перебрался в Монако, где неплохо себя проявил, а затем подписал контракт с Лестером. Юри является одним из ключевых исполнителей в команде Брендана Роджерса и, кажется, его крупнейшие успехи еще впереди.