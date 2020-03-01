Гвардиола прокомментировал выигрыш первого трофея с Манчестер Сити в 2020 году – невероятная статистика Зинченко и Ко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола доволен победой своей команды в финале Кубка лиги над Астон Виллой.

Манчестер Сити выиграл первый трофей в 2020 году. Александр Зинченко отыграл весь финальный поединок против Астон Виллы, который завершился победой "горожан" со счетом 2:1.

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"Трижды подряд выиграть этот турнир – невероятные ощущения и стабильность. Манчестер Сити было нелегко на первых минутах игры и в концовке, так как у Астон Виллы были два хороших момента. Впрочем, мы тоже сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Я доволен.

Это наш второй титул в сезоне (после Суперкубка Англии-2019 – прим.), Мы можем быть довольны. Манчестер Сити выиграл много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир", – цитирует Гвардиолу BBC.

Заметим, что Манчестер Сити выиграл все 6 финалов под руководством испанского тренера – 3 Кубка лиги, Кубок Англии и 2 Суперкубка Англии.

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