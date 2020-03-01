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Гвардіола прокоментував виграш першого трофею з Ман Сіті у 2020 році – неймовірна статистика Зінченка і Ко

22:11 513 Читать на русском
Гвардіола прокоментував виграш першого трофею з Ман Сіті у 2020 році – неймовірна статистика Зінченка і Ко
Хосеп Гвардіола перед фіналом Кубка англійської Ліги / Manchester Evening News

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений перемогою своєї команди у фіналі Кубка ліги над Астон Віллою.

41’ Мбвана Саматта
 
Серхіо Агуеро 20’
Родрі 30’
20’ Серхіо Агуеро
30’ Родрі
41’ Мбвана Саматта

Манчестер Сіті виграв перший трофей у 2020 році. Олександр Зінченко відіграв весь фінальний поєдинок проти Астон Вілли, який завершився перемогою "містян" з рахунком 2:1.

Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою

"Тричі поспіль виграти цей турнір – неймовірні відчуття та стабільність. Манчестер Сіті було нелегко на перших хвилинах гри та у кінцівці, позаяк у Астон Вілли були два хороші моменти. Втім, ми теж зіграли добре, особливо у другому таймі. Я задоволений.

Це наш другий титул в сезоні (після Суперкубка Англії-2019 – прим.), ми можемо бути задоволеними. Ман Сіті виграв багато трофеїв. З моменту, як я приїхав сюди, ми намагаємося перемагати в кожній грі, вигравати кожен турнір", – цитує Гвардіолу BBC.

Зауважимо, що Ман Сіті виграв усі 6 фіналів під керівництвом іспанського тренера – 3 Кубка ліги, Кубок Англії та 2 Суперкубка Англії.

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч

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Теги
Астон Вілла - Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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