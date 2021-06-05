Легенды Барселоны сошлись в поединке на поле для гольфа.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил развеяться за игрой в гольф и выбрал себе в соперники главного тренера Барселоны Рональда Кумана.

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Специалисты взяли своих сыновей и разыграли партию, где семейство Гвардиолы оказалось сильнее нидерландцев. Стоит отметить, что Пеп и Куман вместе защищали цвета Барселоны в статусе игроков еще в начале 90-х.

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