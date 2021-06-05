Гвардиола победил Кумана в гольф – бывший и нынешний тренеры Барселоны вместе проводят досуг
5 июня 22:37 - Читати українською
Легенды Барселоны сошлись в поединке на поле для гольфа.
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил развеяться за игрой в гольф и выбрал себе в соперники главного тренера Барселоны Рональда Кумана.
"Я не верю слезам Гвардиолы": отец Агуэро "наехал" на тренера Манчестер Сити
Специалисты взяли своих сыновей и разыграли партию, где семейство Гвардиолы оказалось сильнее нидерландцев. Стоит отметить, что Пеп и Куман вместе защищали цвета Барселоны в статусе игроков еще в начале 90-х.
Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter