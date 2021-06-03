"Я не верю слезам Гвардиолы, когда он рассказывал об уходе сына из клуба. Он никогда не ценил Серхио, он хочет быть главным героем всех своих команд. Гвардиола никогда не относился к нему хорошо, ни ко мне, ни к братьям.

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Гвардиола – отличный тренер, но он ежедневно меняет игроков, меняет свое окружение. Никогда не знаешь, будешь ты в старте или нет. Он говорил, что Серхио был незаменимым, но потом не ставил его в состав", – цитирует Леонеля Goal.

Напомним, Агуэро защищал цвета Манчестер Сити 10 лет, а недавно перебрался в Барселону на правах свободного агента.

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