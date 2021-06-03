"Я не верю слезам Гвардиолы": отец Агуэро "наехал" на тренера Манчестер Сити
Леонель Дель Кастильо считает, что его сын, Серхио Агуэро, не получил должного доверия от тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.
"Я не верю слезам Гвардиолы, когда он рассказывал об уходе сына из клуба. Он никогда не ценил Серхио, он хочет быть главным героем всех своих команд. Гвардиола никогда не относился к нему хорошо, ни ко мне, ни к братьям.
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Гвардиола – отличный тренер, но он ежедневно меняет игроков, меняет свое окружение. Никогда не знаешь, будешь ты в старте или нет. Он говорил, что Серхио был незаменимым, но потом не ставил его в состав", – цитирует Леонеля Goal.
Напомним, Агуэро защищал цвета Манчестер Сити 10 лет, а недавно перебрался в Барселону на правах свободного агента.
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