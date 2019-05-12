toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Гвардиола озвучил оригинальный выбор лучшего игрока АПЛ в этом сезоне

12 мая 18:45 669 Читати українською
Гвардиола озвучил оригинальный выбор лучшего игрока АПЛ в этом сезоне
Бернарду Силва и Гвардиола / Соцсети

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что Бернарду Силва является лучшим игроком сезона в АПЛ.

"Бернарду Силва был лучшим в этом сезоне не только в нашей команде. Этот футболист может удачно играть на многих позициях и делать с мячом почти все", – цитирует Гвардиолу Squawka.

Бернарду Силва не хочет покидать Манчестер Сити, несмотря на интерес Барселоны

Напомним, недавно защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал победителем в голосовании за лучшего игрока сезона в АПЛ.

Ван Дейк – лучший игрок сезона в АПЛ

К слову, в текущем сезоне в активе Бернарду Силвы 35 матчей в Премьер-лиге за команду Гвардиолы, в которых вингер забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
423
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Бернарду Силва Бернарду Силва Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
17
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук