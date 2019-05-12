Гвардиола озвучил оригинальный выбор лучшего игрока АПЛ в этом сезоне

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что Бернарду Силва является лучшим игроком сезона в АПЛ.

"Бернарду Силва был лучшим в этом сезоне не только в нашей команде. Этот футболист может удачно играть на многих позициях и делать с мячом почти все", – цитирует Гвардиолу Squawka.

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Напомним, недавно защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал победителем в голосовании за лучшего игрока сезона в АПЛ.

Ван Дейк – лучший игрок сезона в АПЛ

К слову, в текущем сезоне в активе Бернарду Силвы 35 матчей в Премьер-лиге за команду Гвардиолы, в которых вингер забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.