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Гвардіола озвучив оригінальний вибір найкращого гравця АПЛ цього сезону

12 травня 18:45 1598 Читать на русском
Гвардіола озвучив оригінальний вибір найкращого гравця АПЛ цього сезону
Бернарду Сілва та Гвардіола / Соцмережі

Головний тренер Манчестер сіті Пеп Гвардіола вважає, що Бернарду Сілва є найкращим гравцем сезону в АПЛ.

"Бернарду Сілва був найкращим цього сезону не тільки в нашій команді. Цей футболіст може вдало грати на багатьох позиціях та робити з м'ячем майже все", – цитує Гвардіолу Squawka.

Бернарду Сілва не хоче покидати Манчестер Сіті, незважаючи на інтерес Барселони

Нагадаємо, нещодавно захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк став переможцем у голосуванні за найкращого гравця сезону в АПЛ.

Ван Дейк – найкращий гравець сезону в АПЛ

До слова, у поточному сезоні в активі Бернарду Сілви 35 матчів у Прем'єр-лізі за команду Гвардіоли, у яких вінгер забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.

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