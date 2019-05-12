Ван Дейк – лучший игрок сезона в АПЛ

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал победителем в голосовании за лучшего игрока сезона в АПЛ.

Вирджил ван Дейк – лучший игрок сезона в Премьер-Лиге.

При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

Ван Дейк официально стал лучшим игроком года в АПЛ

Голландец стал первым защитником с сезона-2011/12, который выиграл этот приз. Тогда награду получил капитан Манчестер Сити Венсан Компани. По итогам прошлого сезона она досталась Мохаммеду Салаху, который является одноклубником ван Дейка.

Ранее мощный центрбэк стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

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