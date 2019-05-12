toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ван Дейк – лучший игрок сезона в АПЛ

12 мая 15:22 80 Читати українською
Ван Дейк – лучший игрок сезона в АПЛ
Вирджил ван Дейк / Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал победителем в голосовании за лучшего игрока сезона в АПЛ.

Вирджил ван Дейк – лучший игрок сезона в Премьер-Лиге.

При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

Ван Дейк официально стал лучшим игроком года в АПЛ

Голландец стал первым защитником с сезона-2011/12, который выиграл этот приз. Тогда награду получил капитан Манчестер Сити Венсан Компани. По итогам прошлого сезона она досталась Мохаммеду Салаху, который является одноклубником ван Дейка.

Ранее мощный центрбэк стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Брайтон здатен зупинити Манчестер Сіті – кому молиться Ліверпуль

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
425
Теги
Англия АПЛ Ливерпуль Ливерпуль Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
15
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук