"Вы хотите меня уволить? Я не помню этих слов, возможно, у меня плохая память. Я уверен, что Роберто может тренировать любую команду. У меня нет никаких сомнений.

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Меня назначили тренером первой команды Барселоны из четвертого дивизиона без опыта. У топ-клубов должен быть топ-менеджмент. У спортивного директора есть идея, он нанимает тренера с этой идеей, нанимает игроков с этой идеей. Если это не так, у вас проблемы. Сити сделал это, Ливерпуль с Юргеном сделал и выигрывает титулы. Ты можешь проигрывать, но ты всегда стабилен. Это совет, который я даю клубу.

Мой действующий контракт с Ман Сити рассчитан до 2025 года, а кто станет преемником – не мое дело. Если руководитель спросит мое мнение, я его выскажу, но я не спортивный директор. Это не моя обязанность говорить, что правильно или неправильно. Просто продолжайте эту идею, приглашайте игроков, которых мы хотим. Другие решения я не принимаю", – цитирует Гвардиолу Goal.

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