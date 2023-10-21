"Ви хочете мене звільнити? Я не пам'ятаю цих слів, можливо, маю погану пам'ять. Я впевнений, що Роберто може тренувати будь-яку команду. У мене немає жодних сумнівів.

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Мене призначили тренером першої команди Барселони з четвертого дивізіону без досвіду. У топ-клубів має бути топ-менеджмент. У спортивного директора є ідея, він наймає тренера з цією ідеєю, наймає гравців із цією ідеєю. Якщо це не так, то у вас проблеми. Сіті зробив це, Ліверпуль з Юргеном зробив і виграє титули. Ти можеш програвати, але ти завжди стабільний. Це порада, яку я даю клубу.

Мій чинний контракт з Ман Сіті розрахований до 2025 року, а хто буде наступником – не моя справа. Якщо очільник запитає мою думку, я її висловлю, але я не спортивний директор. Це не мій обов'язок говорити, що правильно чи неправильно. Просто продовжуйте цю ідею, запрошуйте гравців, яких ми хочемо. Інші рішення я не ухвалюю", – цитує Гвардіолу Goal.

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