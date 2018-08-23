Бетис сделал официальное предложение Манчестер Сити по Зинченко

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко стал на шаг ближе к переходу в Бетис.

Бетис стремится арендовать полузащитника Александра Зинченко в год с правом выкупа и сделал Манчестер Сити официальное предложение, сообщает Sevilla.abc.es.

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Украинец еще ни разу не попал в заявку на официальные матчи с начала сезона 2018/2019. Ранее игроком интересовался Вулверхэмптон, но тот отказал новичку АПЛ.

По информации источника, севильцы предложили "горожанам" годовую аренду с правом выкупа 80% прав по 12 млн евро. Главный тренер "огурцов" Кике Сетьен высоко оценивает уровень игры украинца из-за его универсальности – он способен закрыть позицию центрального хавбека и левого защитника.

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