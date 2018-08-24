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Наставник Бетиса Сетьен прокомментировал вероятность подписания Зинченко

15:35 78 Читати українською
Наставник Бетиса Сетьен прокомментировал вероятность подписания Зинченко
Александр Зинченко / фото: ФК Манчестер Сити

Главный тренер Бетиса Кике Сетьен рассказал, что у команды возникли трудности с трансфером Александра Зинченко.

"Зинченко очень хороший футболист, как и все те, кого мы пытаемся подписать. Есть игроки, которые готовы хоть завтра присоединиться к нам, но очень трудно согласовать условия перехода. Нелегко решить все детали, когда осталось так мало времени до закрытия трансферного окна", – цитирует Сетьена Sevilla.abc.es.

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

Ранее сообщалось, что Бетис планирует арендовать игрока сборной Украины у Манчестер Сити. Однако "горожане" решили рассматривать только предложения с полноценным трансфером Зинченко в другой клуб.

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Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Бетис Бетис Испания Главное Александр Зинченко Александр Зинченко Кике Сетьен Кике Сетьен Трансферы Чемпионата Испании
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