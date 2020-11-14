Испанский специалист склоняется к пролонгации контракта с "горожанами", который завершается летом 2021, утверждает Telegraph.

Манчестер Сити установил новый антирекорд в тренерской карьере Гвардиолы

Будущее Гвардиолы породило немало слухов в течение последних недель. Пеп якобы откладывал вопрос контракта, но сейчас его окружение уверено в продолжении работы на Этихад. Манчестер Сити даже успел составить шорт-лист из кандидатов на замену Гвардиоле. В него вошли Нагельсманн, Почеттино и Роджерс. Впрочем, позитивный настрой Пепа позволяет "горожанам" не делать резких движений в направлении этих специалистов.

Напомним, Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с июля 2016 и добыл 8 трофеев – две победы в АПЛ, Кубок Англии, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии.

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