Манчестер Сити установил новый антирекорд в тренерской карьере Гвардиолы
23:02 - Читати українською
Манчестер Сити расписал ничью с Ливерпулем (1:1) и продолжил малорезультативную серию в чемпионате Англии.
завершено
Мохамед Салах 13’
13’ Мохамед Салах
Поединок с Ливерпулем стал уже пятым подряд для Манчестер Сити, в котором команда забила не более одного гола в чемпионате.
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Такое случилось впервые с командой Гвардиолы за время его тренерской карьеры, сообщает Gracenote. Отметим, что испанец вообще провел 413 поединков, возглавляя Барселону, Баварию и Манчестер Сити.
Напомним, "горожане" не смогли выявить сильнейшего в матче с Ливерпулем (1:1) и остались в середине турнирной таблицы.
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