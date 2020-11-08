Манчестер Сити расписал ничью с Ливерпулем (1:1) и продолжил малорезультативную серию в чемпионате Англии.

Поединок с Ливерпулем стал уже пятым подряд для Манчестер Сити, в котором команда забила не более одного гола в чемпионате.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Такое случилось впервые с командой Гвардиолы за время его тренерской карьеры, сообщает Gracenote. Отметим, что испанец вообще провел 413 поединков, возглавляя Барселону, Баварию и Манчестер Сити.

Напомним, "горожане" не смогли выявить сильнейшего в матче с Ливерпулем (1:1) и остались в середине турнирной таблицы.

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