Іспанський фахівець схиляється до пролонгації контракту з "містянами", який завершується влітку 2021 року, стверджує Telegraph.

Манчестер Сіті встановив новий антирекорд у тренерській кар'єрі Гвардіоли

Майбутнє Гвардіоли породило чимало чуток упродовж останніх тижнів. Пеп нібито відкладав питання контракту, але зараз його оточення переконане у продовженні роботи на Етіхаді. Манчестер Сіті навіть встиг скласти шорт-лист з кандидатів на заміну Гвардіолі. До нього увійшли Нагельсманн, Почеттіно та Роджерс. Втім, позитивний настрій Пепа дозволяє "містянам" не робити різких рухів у напрямку цих фахівців.

Нагадаємо, Гвардіола очолює Манчестер Сіті з липня 2016 року та здобув 8 трофеїв – дві перемоги в АПЛ, Кубок Англії, три Кубки ліги та два Суперкубки Англії.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів