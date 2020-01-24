Гвардиола оценил шансы Ливерпуля побить рекорд Манчестер Сити по количеству набранных очков в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал шансы Ливерпуля побить рекорд "горожан" по количеству очков в течение одного сезона.

"Да, это может произойти. Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Манчестер Сити побил его, когда говорили, что мы не сможем этого сделать.

Клопп: Ливерпуль еще даже не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон

Рано или поздно этот рекорд снова будет побит. История подтверждает это. Обыграть Ливерпуль непросто, они нашли способ одерживать победы", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Отметим, что Ливерпуль занимает первое место в чемпионате Англии, имея 67 пунктов после 23 сыгранных туров. Рекорд по набранным очкам принадлежит Манчестер Сити, который в сезоне 2018/19 выиграл АПЛ с 98 зачетными баллами.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда