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Гвардиола оценил шансы Ливерпуля побить рекорд Манчестер Сити по количеству набранных очков в АПЛ

22:36 34 Читати українською
Гвардиола оценил шансы Ливерпуля побить рекорд Манчестер Сити по количеству набранных очков в АПЛ
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал шансы Ливерпуля побить рекорд "горожан" по количеству очков в течение одного сезона.

"Да, это может произойти. Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Манчестер Сити побил его, когда говорили, что мы не сможем этого сделать.

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Рано или поздно этот рекорд снова будет побит. История подтверждает это. Обыграть Ливерпуль непросто, они нашли способ одерживать победы", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Отметим, что Ливерпуль занимает первое место в чемпионате Англии, имея 67 пунктов после 23 сыгранных туров. Рекорд по набранным очкам принадлежит Манчестер Сити, который в сезоне 2018/19 выиграл АПЛ с 98 зачетными баллами.

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Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола АПЛ
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