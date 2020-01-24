Клопп: Ливерпуль еще даже не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не спешит называть мерсисайдцев чемпионами Англии.

"Нас не волнует, что кто-то называет чемпионство Ливерпуля неизбежным. Думаю, сейчас мы даже не обеспечили себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, если брать математические шансы.

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Нам нужно сосредоточиться на следующих матчах. Я никогда не слышал о том, чтобы кто-то выполнял задание до того, как оно будет выполнено. Так почему мы должны об этом думать?" – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль вырвал победу у Вулверхэмптона (2:1) в матче 24-го тура АПЛ и продолжил беспроигрышную серию.

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