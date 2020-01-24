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Клопп: Ливерпуль еще даже не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон

20:40 125 Читати українською
Клопп: Ливерпуль еще даже не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не спешит называть мерсисайдцев чемпионами Англии.

51’ Рауль Хименес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фирмино 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хименес
84’ Роберто Фирмино

"Нас не волнует, что кто-то называет чемпионство Ливерпуля неизбежным. Думаю, сейчас мы даже не обеспечили себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, если брать математические шансы.

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Нам нужно сосредоточиться на следующих матчах. Я никогда не слышал о том, чтобы кто-то выполнял задание до того, как оно будет выполнено. Так почему мы должны об этом думать?" – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль вырвал победу у Вулверхэмптона (2:1) в матче 24-го тура АПЛ и продолжил беспроигрышную серию.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Вулверхэмптон - Ливерпуль
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