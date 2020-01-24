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Гвардіола оцінив шанси Ліверпуля побити рекорд Манчестер Сіті за кількістю набраних очок в АПЛ

24 січня 22:32 545 Читать на русском
Гвардіола оцінив шанси Ліверпуля побити рекорд Манчестер Сіті за кількістю набраних очок в АПЛ
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував шанси Ліверпуля побити рекорд "містян" за кількістю очок протягом одного сезону.

"Так, це може статися. Рекорди існують для того, щоб їх бити. Манчестер Сіті побив його, коли говорили, що ми не зможемо цього зробити.

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Рано чи пізно цей рекорд знову буде побитий. Історія підтверджує це. Обіграти Ліверпуль непросто, вони знайшли спосіб здобувати перемоги", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Зазначимо, що Ліверпуль посідає перше місце в чемпіонаті Англії, маючи 67 пунктів після 23 зіграних турів. Рекорд за набраними очками належить Манчестер Сіті, який в сезоні 2018/19 виграв АПЛ з 98 заліковими балами.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола АПЛ
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