Гвардіола оцінив шанси Ліверпуля побити рекорд Манчестер Сіті за кількістю набраних очок в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував шанси Ліверпуля побити рекорд "містян" за кількістю очок протягом одного сезону.

"Так, це може статися. Рекорди існують для того, щоб їх бити. Манчестер Сіті побив його, коли говорили, що ми не зможемо цього зробити.

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Рано чи пізно цей рекорд знову буде побитий. Історія підтверджує це. Обіграти Ліверпуль непросто, вони знайшли спосіб здобувати перемоги", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Зазначимо, що Ліверпуль посідає перше місце в чемпіонаті Англії, маючи 67 пунктів після 23 зіграних турів. Рекорд за набраними очками належить Манчестер Сіті, який в сезоні 2018/19 виграв АПЛ з 98 заліковими балами.

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