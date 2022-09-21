Об этом бывший тренер Шахтера рассказал во время презентации в английском Брайтоне. Итальянец подписал контракт с "чайками" на 4 года, заменив Грэма Поттера, возглавившего лондонский Челси после увольнения Томаса Тухеля.

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"В воскресенье я общался с Хосепом Гвардиолой. Он сказал: "Я очень рад, что ты здесь". Также Гвардиола отметил, чтобы я обращался к нему, если мне что-то будет нужно. Кроме тех случаев, когда мы будем играть с Ман Сити", – цитирует Де Дзерби инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

До встречи Брайтона и Манчестер Сити осталось не так уж много времени. Очный матч этих команд в АПЛ запланирован на 22 октября. В настоящее время новая команда Де Дзерби находится в зоне Лиги чемпионов – Брайтон занимает 4 место, набрав 13 очков.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роберто возглавлял Шахтер. На момент полномасштабной войны "горняки" лидировали в УПЛ и завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов, но итальянец решил прекратить сотрудничество с клубом.

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