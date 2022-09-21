Про це колишній тренер Шахтаря розповів під час своєї презентації в англійському Брайтоні. Італієць підписав контракт з "чайками" на 4 роки, замінивши Грема Поттера, який очолив лондонський Челсі після звільнення Томаса Тухеля.

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"У неділю я спілкувався з Хосепом Гвардіолою. Він сказав: "Я дуже радий, що ти тут". Також Гвардіола зазначив, щоб я звертався до нього, якщо мені щось буде потрібно. Крім тих випадків, коли ми будемо грати з Ман Сіті", – цитує Де Дзербі інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

До зустрічі Брайтона і Манчестер Сіті залишилося не так багато часу. Очний матч цих команд в АПЛ запланований на 22 жовтня. Наразі нова команда Де Дзербі перебуває в зоні Ліги чемпіонів – Брайтон посідає 4 місце, набравши 13 очок.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Роберто очолював Шахтар. На момент повномасштабної війни "гірники" лідирували в УПЛ і здобули пряму путівку в Лігу чемпіонів, але італієць вирішив припинити співпрацю з клубом.

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