"Я всегда считал, что после пяти или шести лет совместной работы нам нужно что-то изменить. Возможно, сменить тренера или сменить нескольких игроков. Иногда полезно измениться, чтобы освежить состав. И это нормально, что новые игроки приносят новую энергию, новые возможности. Как тренер я всегда стараюсь сделать свои команды лучше.

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Но в то же время я могу сказать вам, что ушедшие от нас Габриэль Жезуш, Рахим Стерлинг, Алекс Зинченко, Фернандиньо – все они хотели бы продолжать выигрывать трофеи в Сити. Я знаю их.

Если бы эти четыре игрока все еще были бы здесь, я думаю, мы были бы той же командой с таким же желанием добиться успеха. Но они ушли, и теперь мы собираемся адаптировать новых ребят и желаем всего лучшего ребятам, которые ушли, поскольку все они этого заслуживают", – цитирует Гвардиолу OneFootball.

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