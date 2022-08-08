Гвардіола пояснив, чому для Манчестер Сіті було важливо відпустити Зінченка і ще трьох зірок
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що у команді постійно повинні бути кадрові зміни.
"Я завжди вважав, що після п'яти чи шести років спільної роботи нам потрібно щось змінити. Можливо, змінити тренера чи змінити кількох гравців. Іноді корисно змінитися, щоб освіжити склад. І це нормально, що нові гравці приносять нову енергію, нові можливості. Як тренер я завжди прагну зробити свої команди кращими.
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Але водночас я можу сказати вам, що Габріель Жезуш, Рахім Стерлінг, Олекс Зінченко, Фернандінью, які пішли від нас, – всі вони залишалися б спраглими до трофеїв, якби досі були у Сіті. Я їх знаю.
Якби ці чотири гравці все ще були б тут, я думаю, ми були б тією ж командою з таким самим бажанням досягти успіху. Але вони пішли, і тепер ми збираємося адаптувати нових хлопців і бажаємо всього найкращого хлопцям, які пішли, оскільки всі вони цього заслуговують", – цитує Гвардіолу OneFootball.
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