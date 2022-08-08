"Я завжди вважав, що після п'яти чи шести років спільної роботи нам потрібно щось змінити. Можливо, змінити тренера чи змінити кількох гравців. Іноді корисно змінитися, щоб освіжити склад. І це нормально, що нові гравці приносять нову енергію, нові можливості. Як тренер я завжди прагну зробити свої команди кращими.

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Але водночас я можу сказати вам, що Габріель Жезуш, Рахім Стерлінг, Олекс Зінченко, Фернандінью, які пішли від нас, – всі вони залишалися б спраглими до трофеїв, якби досі були у Сіті. Я їх знаю.

Якби ці чотири гравці все ще були б тут, я думаю, ми були б тією ж командою з таким самим бажанням досягти успіху. Але вони пішли, і тепер ми збираємося адаптувати нових хлопців і бажаємо всього найкращого хлопцям, які пішли, оскільки всі вони цього заслуговують", – цитує Гвардіолу OneFootball.

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