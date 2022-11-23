"Рад остаться в Манчестер Сити еще на 2 года. Мне здесь комфортно, я счастлив. С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Я не могу быть в лучшем месте. У меня все еще есть ощущение, что мы можем достичь большего вместе, и потому я хочу остаться и продолжать борьбу за трофеи.

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Вы можете выиграть что-то один раз за период в клубе. Когда вы выиграете много, это невозможно сделать без поддержки всей иерархии. У меня есть все необходимое, чтобы выполнять свою работу как можно лучше. Нужно делать всё, что в твоих силах. Этим я и занимаюсь с первого дня в клубе и буду делать это до конца.

В этом решении есть вклад семьи. В обсуждение этого продления контракта я привлек свою семью больше, чем когда-либо, потому что прошло уже семь лет и будет девять лет после завершения соглашения. Важно чувствовать, что они поддерживают меня в этих решениях", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.