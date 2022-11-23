Хосеп Гвардиола и Манчестер Сити довольно быстро нашли общий язык по продолжению сотрудничества.

Испанский специалист поставил подпись под новым контрактом, сообщает официальный сайт клуба. Старый завершался уже ближайшим летом, но Пеп согласился остаться на Этихаде до июня 2025-го.

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Гвардиола тренирует Манчестер Сити с июля 2016 года. Под его руководством клуб выиграл 4 чемпионства АПЛ, один Кубок Англии, 4 Кубка лиги и 2 Суперкубка Англии. Мечта "горожан" о первой победе в ЛЧ пока остается невыполнимой, хотя Гвардиола доходил до финала в сезоне 2020/21.

Напомним, несколько месяцев назад свой контракт продлил и Юрген Клопп, являвшийся главным конкурентом испанца на протяжении последних лет. Правда, соглашение тренера Ливерпуля на год длиннее – до лета 2026-го.

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