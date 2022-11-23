"Радий залишитись в Манчестер Сіті ще на 2 роки. Мені тут комфортно, я щасливий. З першого дня я відчув щось особливе, перебуваючи тут. Я не можу бути в кращому місці. У мене все ще є відчуття, що ми можемо досягти більшого разом, і тому я хочу залишитися і продовжувати боротьбу за трофеї.

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Ви можете виграти щось один раз за період у клубі. Коли ви виграєте багато, це неможливо зробити без підтримки усієї ієрархії. У мене є все необхідне, щоб виконувати свою роботу якнайкраще. Потрібно робити все, що в твоїх силах. Цим я і займаюся з першого дня в клубі й робитиму це до кінця.

У цьому рішенні є внесок сім'ї. В обговорення цього продовження контракту я залучив свою сім'ю більше, ніж будь-коли, тому що минуло вже сім років і буде дев'ять років по завершенні угоди. Важливо відчувати, що вони підтримують мене у цих рішеннях", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.