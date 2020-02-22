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Манчестер Сити нанял авторитетного адвоката ради судебного дела с УЕФА – юрист сумел дважды отложить Брекзит

15:12 56 Читати українською
Манчестер Сити нанял авторитетного адвоката ради судебного дела с УЕФА – юрист сумел дважды отложить Брекзит
Игроки Манчестер Сити / Reuters

Королевский адвокат Дэвид Пенник будет защищать Манчестер Сити в суде по делу с финансовым фэйр-плей.

Манчестер Сити обратился к королевскому адвокату Дэвиду Пеннику, чтобы он помог клубу обжаловать решение УЕФА об отстранении "горожан" из Лиги чемпионов, информирует The Telegraph.

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Лорд Пенник известен тем, что представлял интересы противницы Брекзита Джины Миллер в деле против правительства Великобритании. Адвокат дважды откладывал выход Великобритании из Европейского Союза.

Сообщается, что Манчестер Сити будет выделять юристу 20 тысяч фунтов стерлингов в день на покрытие судебных издержек.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия УЕФА Финансовый fair-play
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