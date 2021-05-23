Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с болью готовится к прощанию с Серхио Агуэро.

Гвардиолу попросили прокомментировать уход из Манчестер Сити Серхио Агуэро после поединка против Эвертона (5:0).

Агуэро красиво попрощался с Манчестер Сити – "досталось" и Юнайтед

Главный тренер "горожан" заплакал при упоминании о ветеране клуба. Гвардиола отметил игровые и человеческие качества аргентинского форварда, а также подчеркнул незаменимость Серхио.

Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года. По информации СМИ, летом Серхио перейдет в Барселону, где присоединится к своему куму Лионелю Месси.

Манчестер Сити разбил Эвертон в прощальном матче Агуэро – аргентинец мастерски оформил дубль