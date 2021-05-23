Гвардиола не смог сдержать слез после вопроса о форварде Манчестер Сити
22:03 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с болью готовится к прощанию с Серхио Агуэро.
Гвардиолу попросили прокомментировать уход из Манчестер Сити Серхио Агуэро после поединка против Эвертона (5:0).
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Главный тренер "горожан" заплакал при упоминании о ветеране клуба. Гвардиола отметил игровые и человеческие качества аргентинского форварда, а также подчеркнул незаменимость Серхио.
Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года. По информации СМИ, летом Серхио перейдет в Барселону, где присоединится к своему куму Лионелю Месси.
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