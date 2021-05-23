"Спасибо болельщикам Манчестер Сити за то, что всегда поддерживали меня. Когда чувствуешь любовь фанатов, все становится проще. Если кто-то верит в вас, вы способны на все. Помню, даже когда у меня бывали плохие матчи, болельщики поддерживали меня. Это удивительно. Они кричали мое имя. Я просто хочу поблагодарить фанатов.

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Я чувствовал благодарность даже от болельщиков Манчестер Юнайтед. Все всегда проявляли ко мне уважение. Я действительно чувствую себя счастливым, потому что знаю, что отдал им все, что мог. Сейчас я иду, но и другие в конце концов уйдут, поэтому важно поддерживать их и наслаждаться каждым моментом, пока они здесь, в клубе.

Теперь, глядя на свои цифры, я говорю: "Ого!" Сначала я не очень размышлял над этим, но сейчас чувствую себя таким счастливым, что достиг этого. Мы много побеждали. Я еду отсюда с чувством удовлетворения", – сказал Агуэро на прощание. С полным комментарием аргентинца можно ознакомиться на официальном сайте "горожан".

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Напомним, Серхио присоединился к "горожан" в 2011-м. С тех пор аргентинский форвард сыграл в футболке Сити 388 поединков.

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