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Гвардиола назвал 5 команд, претендующих на победу в АПЛ, – клуб Моуринью вне списка

09:22 191 Читати українською
Гвардиола назвал 5 команд, претендующих на победу в АПЛ, – клуб Моуринью вне списка
Хосеп Гвардиола / фото: ФК Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что на чемпионский титул в чемпионате Англии претендуют пять клубов.

"Считаю, что на титул претендуют Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и даже Арсенал с Тоттенхэмом. Мы всего на два очка впереди всех.

В прошлом сезоне мы не сумели взять очки на Энфилде, в этом– сыграли вничью. В прошлом сезоне мы проиграли Манчестер Юнайтед на выезде, а теперь победили.

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Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу многие вещи, которые мы можем улучшить.

Сейчас только ноябрь. Впереди еще много матчей, не закончен даже первый круг. К концу сезона может произойти многое", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

После двенадцати туров Манчестер Сити, набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

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